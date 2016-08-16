美国大型投资公司第二季削减能源领域投资 惟仍乐观看待

路透纽约8月15日 - 上周五和周一披露的监管文件显示，伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)以及鲍尔森基金公司(Paulson & Co)等美国大型投资公司，在原油和天然气价格强劲上涨的情况下，第二季大幅削减了能源领域的部分投资；但在同时，它们对保持或增加该领域的投资似乎仍持乐观态度。

美国证券交易委员会(SEC)文件显示，伯克希尔哈撒韦第二季在能源公司Suncor Energy(SU.TO)的股份减持770万股至2,230万股。该公司的股价在该季结束时几无变动。

但伯克希尔哈撒韦维持其在输油管线公司Kinder Morgan(KMI.N) 2,650万股的持股不变，该公司股价已上涨近5%。

伯克希尔哈撒韦还将在美国炼油公司Phillips 66(PSX.N)的持股增加了320万股至7,880万股，而该公司股价已下跌8.4%。

鲍尔森基金公司在第二季售出了在石油钻探和生产企业Whiting Petroleum Corp (WLL.N)全部320万股的持股。

鲍尔森基金公司还减持了在石油钻探和生产企业Cobalt International Energy (CIE.N) 和Oasis Petroleum (OAS.N)的股票，但仍分别保持着在这两家公司3,910万股和530万股的持股规模。

Cobalt第二季股价下跌55%，而Oasis股价则上涨逾28%。

SEC文件披露的是回顾过去的数据，且是在每一季结束后45天才出炉。但也可从文件中一窥对冲基金公司对投资机会的观点。(完)