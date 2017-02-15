焦点：美国投资者边解读特朗普 边为愈演愈烈的政治风险做准备

路透纽约2月14日 - 建立40亿美元共同基金James Balanced Golden Rainbow时，Barry James主要考虑了资产负债表、获利及市场份额情况。但过去几周，他意识到，他还必须要考虑市场中的一个新因素：美国总统特朗普。

James称，特朗普治理风格难以预测，而且表态希望重议贸易协议并惩罚那些寻求更低成本劳动形式的企业，这些都颠覆了基本投资的经典概念。

他表示，因此他的公司拓宽了对所追踪领域的市场调研。他还将更多的资金转移到债券中，为美国股市大幅下滑做准备。这距离他在11月8日美国总统大选次日便对股市押下大注，也不过才短短数月。

“我们很容易受到冲击，”他表示，“我们已经在白宫看到一场意外。”

美国股市屡破纪录高位，向来规避大流趋势的一些投资者表示，他们也在更加关注政治对资产价格的影响，而且较高的市场估值已经为急剧抛售做着铺垫。

基金经理不仅关注特朗普在最新推文中提到哪些公司，他们还担心特朗普可能增加全球紧张局势、导致全球各地贸易壁垒增加，使大大小小的公司都受到打击。

截止目前，特朗普的施政方案大体上有利于美国股市。市场已经消化了调降企业税以及增加基础设施支出等潜在的利好政策，并推动标普500指数.SPX自特朗普当选以来上涨约9%。

股市市盈率持续保持在20.9倍，位于历史区间的高端。

然而基金经理称，他们认为市场受到政治风险冲击的风险愈来愈大，因作为新政府实施目标的贸易和移民政策可能改变全球经济平衡。

与此同时，今年稍晚法国和德国将举行大选，这可能进一步削弱欧盟，基金经理称这个风险未被全球市场完全体现。

“我们看到市场对政局的反应显现出麻木，这类局势从历史上来看可能具有很大破坏力，”BMO全球资产管理的投资组合经理Lowell Yura表示。

**特朗普打喷嚏**

部分基金经理人如今请来那些曾经被他们晾在一边的政治风险专家，或者是扩大谘询网络，藉以研判特朗普的政策对于美国海内外市场的影响。

自美国总统大选日起，政治风险公司均声称业务显着增长。Consultant Business Environment Risk Intelligence表示，自11月以来，投资人谘询数量增加超过五成，该公司一直向客户表示，尽管市场大涨，但切勿志得意满。

“特朗普政府只要打个喷嚏，这些市场就可能染上感冒了，”执行长Saruhan Hatipoglu表示。

纽约政治风险研究机构Eurasia Group总裁Ian Bremmer表示，他的业务因为特朗普当选、英国公投退欧、新兴市场种种丑闻及法国总统大选而明显增长。这迫使这家聘用150个人的公司扩大招人。

“客户正在询问所有正在发生的事件，”他称，“一夕间人们问道：‘我们将会走向更加倾向保护主义的世界吗？全球市场是否将四分五裂？’”

**特朗普交易**

波动性预计将加剧，基金经理称他们正试图利用这一点，即便波动率指数(VIX)仍处于近两年低位。VIX是华尔街用于衡量股市波动的重要指标。

“特朗普明显在表明他想打破现状，所以对于将来可能发生的波动而言，政治风险可能是目前已知的的最大驱动因素，”Conventus Capital合伙人Nicholas Young说道。

Young表示，出于对这一因素以及“那些完全出乎意料、导致市场迅速下跌的推动力”的考虑，他的公司已买入对冲市场下跌风险的期权。

芝加哥Fairpointe Capital联席投资长Thyra Zerhusen表示，由于预计市场将下跌，她已在削减对部分股票的持仓，并比往常持有更多现金。

放松对银行业的监管可能导致类似2008年和2009年的金融危机，是她的一个担忧。(完)