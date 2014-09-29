美监管当局调查银行帮助对冲基金减少股息缴税手段--WSJ

路透9月29日 - 《华尔街日报》报导称，大型银行帮助对冲基金等客户避税的一种交易手段，已招致美国当局质问。

华尔街日报援引消息人士称，这种策略被称为“股息套利”，当客户的持股预计将收取股息时，银行暂时将这些股票所有权转到税率较低辖区的做法。

该报援引里奇蒙联邦储备银行一发言人称，美国监管部门最近对美国银行(BAC.N)进行质问，质疑这种操作可能带来的潜在法律及名誉风险。

报导称，这种操作通常能帮助客户将股息的缴税比例从高达30%降至10%，银行则收取移转的费用。

该报称，其他银行也进行类似操作，包括花旗集团(C.N)、德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)以及摩根士丹利(MS.N)，但称不清楚这些银行是否因这种策略被问询。

美国政府上周对“税负倒置”祭出严格的新规定，目的是降低避税交易的吸引力。

在非营业时间未能立即联系到美国银行置评。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 蔡美珍)

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