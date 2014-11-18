美国参议院将召开听证会调查银行业在大宗市场的行为

路透华盛顿11月17日 - 美国参议院常设调查委员会本周将召见一系列重量级银行家和监管机构负责人。该委员会正对华尔街在大宗商品市场中所扮演的角色进行调查，之后美国联邦储备委员会(美联储)可能拿出更加严格的规定。

市场将会对美联储理事塔鲁洛的讲话字斟句酌。塔鲁洛在美联储负责金融监管工作。美联储曾在1月表示，将拿出有关规定限制银行业在市场中的行为。

常设调查委员会周一宣布，将举行为期两天的听证会，重点调查银行业的石油、天然气和铝持有情况，塔鲁洛将于听证会第二天(本周五)出席。

参议院正在进行调查，因有人投诉由于金属出库要等很长时间，铝等原材料价格被人为抬高，而部分仓库是由银行和大宗商品贸易商所经营。

公众和政界对美联储施加压力，要求彻查银行业在大宗商品领域10年来的发展情况，数月后美联储在今年1月宣布将拿出更加严格的限制规定。联储还质疑允许银行业在原材料市场交易和投资以及租赁油轮和拥有电厂是否合理。

但迄今为止联储并未透露有什么措施可能成为他们的新政策考量。

周四在参议院发言的包括高盛(GS.N)旗下仓储部门Metro International Trade Services主管Christopher Wibbelman。此外还有摩根大通(JPM.N)和摩根士丹利(MS.N)的代表也将发表讲话。

司法部和商品期货交易委员会(CFTC)这两家监管机构也在调查这一问题，摩根大通以及嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)(GLEN.L)和托克(Trafigura)等大型商品贸易公司也受到调查，这些企业均拥有自己的仓储公司。(完)

(编译 郑茵 审校 杜明霞)

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