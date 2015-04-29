焦点：美国企业派息及回购热情不减 投资者可望获得1万亿美元实惠--高盛

路透纽约4月27日 - 高盛称，由于美国企业增加股票回购，提高股息，投资者2015年将获得逾1万亿美元现金回馈。下周许多标准普尔500企业将退出股票回购的禁售期，福利将很快到来。

高盛预测，2015年美股回购将跳增18%，股息将增加7%。

“2015年初期的企业活动支持我们的看法，即标准普尔500企业今年将向投资者返还逾1万亿美元现金，”纽约高盛的首席美国股票策略师David Kostin在4月24日给客户的报告中称。

下周将有逾80%的标普500成分企业退出股票回购的禁售期。禁售期是指在季度业绩宣布前，企业暂停回购股票。

高盛指出，进行现金返还的企业预计他们的每股盈余和股息回报率将自动上升。那将会推高他们公司的股价，而这进而会支撑股市大盘。

高盛特别指出，Allstate(ALL.N)、苹果(AAPL.O)和Northrop Grumman(NOC.N)现金充裕，可能进行股票回购。苹果周一宣布，将股份回购授权上调500亿美元，并将季度派息上调11%。

纽约Cohanzick Management的策略是，着重于做空那些可能会受回购和派息打击的投资级债券。该公司称其在关注麦当劳(MCD.N)和孟山都(Monsanto)(MON.N)等企业。

“已经公布季报的企业，现在回到市场进行股票回购，非常合乎逻辑，”Cohanzick的Bruce Falbaum表示。

麦当劳4月22日公布季度业绩，该公司还曾表示，计划在两年内通过股票回购和派息，向投资者回馈180-200亿美元现金。孟山都已于4月1日公布季度财报；该公司2014年6月公布了100亿美元的股票回购计划。

**回购不是万灵药**

增加回购可能刺激股价延续上涨，或者至少在企业大力买回股票时给股价撑底。根据Birinyi Associates的数据，截止4月24日，已宣布的回购计划规模达到3,370亿美元，远高于上年同期的2,510亿美元，显示企业回购并未放缓。

但随着回购增加，投资人可能想克制自己别去追进那些拥有庞大回购计划的公司股票。高盛指出，有鉴于股价的较高估值和强势美元，企业的现金最好用在海外而非回购股票。

此外，花旗集团首席美股策略师Tobias Levkovich警告称，虽然回购影响股价，但这仅是冰山一角。(完)

(编译 白云/杜明霞/李婷仪 审校 戴素萍/王颖/许娜)

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