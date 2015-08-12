中国经济放缓促使美国投资者转而买进消费类股

路透纽约/波士顿8月11日 - 中国经济放缓促使中国政府周二让人民币贬值，也打压美国的工业股下跌。

不过也有一些具有逆向思维的美国基金经理人称，专注面向中国消费者的美国个股仍有获利空间。他们表示，受益于过去10年中国经济的扩张，中国消费者对高档皮包、油轮度假和星巴克咖啡等产品的消费并无减少迹象。

“即便增长放缓，人们钱包里还是有很多钱，”Advisor Partners总裁及首席投资官Dan Kern称。他一直在出脱美国铝业(Alcoa)(AA.N)等材料类股，转而买进苹果 (AAPL.O)。最近有关中国消费的担忧曾令苹果受挫。

其他投资经理也称，尽管中国经济增长率显示增速开始放慢，且股市下跌，但他们正在买进能够从中国消费支出中受益的欧美个股。

Buffalo、USAA Investments和Federated Investors的投资组合经理都从工业和原材料板块撤离，转投那些在中国拥有一些投资便利的消费板块。

其中一些经理指因数据表现良好，例如备受关注的Westpac MNI中国消费者信心调查报告。虽然这份调查进行的时候正好赶上中国股市大跌35%，但报告仍显示7月消费者信心上升，表明中国消费者信心与股市没什么关系。

这些经理转投的企业包括Royal Caribbean Cruise Lines (RCL.N)、嘉裕(CCL.N)和运动服制造商Under Armour (UA.N)。Under Armour在近期召开的财报电话会议上向分析师称，中国的增长仍是该公司的“关键要素”。

与此同时，那些主要营收来自中国的公司股价正在下跌。根据高盛的研究，今年迄今，中国业务营收占比最高的20家美国企业平均回报下滑了6%，而标准普尔500指数成分股企业的平均回报为增长2%。

根据高盛，标普500指数成分股企业中对中国市场曝险最多的公司--半导体制造商Skyworks Solutions (SWKS.O)股价已从6月的峰值下跌了20%。Skyworks大约83%的营收都来自中国。(完)

(编译 王丽鑫/许娜；审校 郑茵/张荻)

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