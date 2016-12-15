美国IPO市场经历低迷的一年后 料将在2017年迎来反弹

路透12月14日 - 美国首次公开发行(IPO)市场经历低迷的2016年后，预计会在明年反弹，因经济前景更加光明，而且在美国大选尘埃落定后确定性变得更多了一些。

受这些因素鼓励，美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三加息25个基点，为金融危机以来第二次加息。

美联储还暗示明年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。

纳斯达克和纽约证券交易所的高管对路透称，私募股权基金寻求退出他们的投资，也会提振公开上市活动。

2017年可能进行IPO的企业包括即时传讯应用Snapchat的母公司Snap Inc、提供叫车服务的优步(Uber Technologies)[UBER.UL]等。这两家“十角兽”公司的估值均超过100亿美元。

“大选已经结束，我们会看到更多的公司上市，”纽约证交所上市全球主管John Tuttle称。

“对于监管和政策面在接下来四年的情况，我们有清晰的看法。而且公司喜欢确定性。”

2016年美国的IPO活动较2015年减少逾三分之一。根据Renaissance Capital，今年进行IPO的102家公司中，有四分之一的公司目前股价低于IPO价格。(完)