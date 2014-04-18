焦点：美国IPO市场企业扎堆 投资者开始挑肥拣瘦

Sabre公司在纳斯达克上市,纽约时报广场的大屏幕上亮起公司标识以示庆祝，摄于2014年4月17日。 REUTERS/Andrew Kelly

路透4月17日 -希望去美国上市的企业恐怕不得不调整一下预期，因为在一个已经人声鼎沸的市场，投资者们开始质疑企业估值了。

未来几周会受到密切关注，因为市场为中国电子商务巨头阿里巴巴IPO-ALIB.N上市做准备。预计该公司最快在下周一提交申请。

本月上市的25家企业，超过半数将发行价定在预估招股区间的下方。据汤森路透数据，这个数字是1998年6月以来次高。

形成对比的是，在3月进行首次公开发行(IPO)的29家企业中，仅有两家定价在预估区间之下，而有五家定价在区间之上。

为了稳住需求，银行们采取的策略是下调IPO价格，并减少发行量。

“承销商们认识到他们有现金奶牛,他们一直以来的做法是为了保持火车不脱轨，而迅速以及具体地对这些企业估值下降作出响应。”IPO Financial Network总裁David Menlow说。

Sabre Corp(SABR.O)售股少于预期，且定价也低于目标区间。这家公司股价在首秀当日一度蹿升7%。

而新浪旗下微博(WB.O)以目标区间下端定价发行。周四上市交易首日，飙升44%。

美国股市近期回撤，尤其是那些价格高涨的科技和生物技术类股下跌，已经对IPO市场造成了影响。IPO市场在今年第一季度开局强劲。

今年1-3月，美国IPO市场募资超过180亿美元，创下逾十年以来最好的季度表现。科技企业募资约40亿美元，高于去年同期的10亿美元。

在3月6日创高点以来，科技股权重较高的Nasdaq指数.IXIC已经下滑约6.5%，并且在上周创下两年半最大单日跌幅。

标准普尔500指数.SPX在4月4日录得历史高点1,897.28点以来，截止周三收盘也下跌约2%。

预计这些情况都会给大家渴望已久的阿里巴巴IPO蒙上阴影。这桩IPO有望成为2012年Facebook(FB.O)上市以来最大的IPO，当年Facebook的IPO规模为160亿元美元。

“这可能意味着，阿里巴巴IPO价格需要比大家预期低很多，”IPO研究和投资机构IPOX Schuster创始人Josef Schuster表示。

“阿里巴巴在四五周前可能获得的估值水平，现在已经没人愿意出那个价了。”(完)

(编译 田建华/朱晓军；审校 艾茂林/白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。