克里称美国将与海湾阿拉伯国家一起对抗伊朗

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透迪拜7月22日 - 美国国务卿克里对《中东日报》（Al-Sharq Al-Awsat）称，在卡塔尔举行的会议上，他将对与会的海湾阿拉伯官员表示，美国将与他们合作“对抗”伊朗在该地区的影响力。
美国的大多数海湾盟国公开欢迎伊朗核协议，但他们指责伊朗干预阿拉伯冲突、努力扩大地区影响力。
“未来一两周我将前往多哈，会见整个（海合会），”该报周三刊登的采访稿援引克里称。海合会成员国包括沙特阿拉伯、阿联酋、巴林、科威特、阿曼和卡塔尔。
“我认为我们可以说服他们，通过更有效的对抗和抑制，他们未来将得到极大地强化。”
克里表示，尽管他们有疑虑，美国仍打算说服盟国，伊朗核协议符合他们的利益。
“戴维营的全部目的是组织大家一起对抗伊朗，”克里说道。“我们谈下来一个核协议，因为我们认为如果要对抗伊朗，最好是对抗没有核武器的伊朗。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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