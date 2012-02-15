美国林肯号航母驶过霍尔木兹海峡

民调结果提升马克龙人气 菲永丑闻危机加剧
路透巴黎3月3日 - 法国独立的中间路线总统候选人暨前经济部长马克龙周五进一步巩固了作为大选最热门人物的地位，因要求其竞选对手、丑闻缠身的法国前总理菲永退出的压力进一步增大。
路透2月14日电（记者 Warda Al-Jawahiry）---美国林肯号航空母舰战斗群周二驶过霍尔木兹海峡；逾一个月以前，伊朗曾警告美国斯坦尼斯号航空母舰不要返回海湾地区。
伊朗曾威胁，如果西方国家禁止伊朗原油出口，将封锁霍尔木兹海峡。
林肯号航空母舰隶属美国第五舰队，随後驶过霍尔木兹海峡的还有圣乔治角号驱逐舰。
“（伊朗）的言论似乎令人感觉情势有些紧张。我们当然注意到了，但是我认为我们的行为很正常......我们的目的是保持专业化和常规化。”第九航母作战群司令官Troy Shoemaker对路透称。
美国与其他西方国家一样，称准备好与伊朗谈判，不过前提条件是伊朗同意讨论终止铀浓缩。西方官员表示，伊朗呼吁进行“无前提条件”的对话，作为拖延手段，同时拒绝将其核项目摆上谈判桌。
美国第五舰队指挥官周日称，伊朗增加海湾地区海军军力，并准备自杀攻击船，但是美国海军能够阻止伊朗封锁霍尔木兹海峡。
军事专家认为，美国第五舰队实力远高於伊朗海军。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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