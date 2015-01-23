内塔尼亚胡访美期间奥巴马将不与其会面

路透华盛顿/耶路撒冷1月22日（记者 Matt Spetalnick/Jeffrey Heller） - 白宫周四称，以色列总理内塔尼亚胡3月出访华盛顿时，美国总统奥巴马将不与其会面；此前共和党邀请内塔尼亚胡就伊朗问题在美国国会发表讲话。

白宫国家安全委员会发言人Bernadette Meehan表示，奥巴马扣下了与内塔尼亚胡在总统办公室会谈的邀请，因为以色列将于3月17日举行选举。

“长期以来的做法和原则是，我们不会见即将参加选举的国家领导人或候选人，以防出现影响其他国家民主选举的现象，”Meehan在声明中称。

“因此总统不会在以色列选举临近时会见内塔尼亚胡总理，选举时间就在他计划对国会发表讲话两周后。”

周四早些时候，内塔尼亚胡宣布他将于3月在美国国会发表讲话。

奥巴马的决定可能被解读为对内塔尼亚胡的冷落，因为以色列是美国的坚实盟友，以色列领导人出访华盛顿几乎都会获得美国总统的接见。而奥巴马和内塔尼亚胡的关系经常处于紧张状态。

白宫拒绝透露内塔尼亚胡是否曾寻求与奥巴马会面，但一名以色列官员周三匿名表示，内塔尼亚胡正在考虑访问期间与奥巴马会谈的可能性。

美国国务院发言人Jen Psaki在记者会上表示，内塔尼亚胡访问期间国务卿克里也不会与他见面，同样以以色列选举为由。

白宫周三称，共和党不与奥巴马协商就邀请内塔尼亚胡违反了民主协议。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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