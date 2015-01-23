内塔尼亚胡访美期间奥巴马将不与其会面

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透华盛顿/耶路撒冷1月22日（记者 Matt Spetalnick/Jeffrey Heller） - 白宫周四称，以色列总理内塔尼亚胡3月出访华盛顿时，美国总统奥巴马将不与其会面；此前共和党邀请内塔尼亚胡就伊朗问题在美国国会发表讲话。
白宫国家安全委员会发言人Bernadette Meehan表示，奥巴马扣下了与内塔尼亚胡在总统办公室会谈的邀请，因为以色列将于3月17日举行选举。
“长期以来的做法和原则是，我们不会见即将参加选举的国家领导人或候选人，以防出现影响其他国家民主选举的现象，”Meehan在声明中称。
“因此总统不会在以色列选举临近时会见内塔尼亚胡总理，选举时间就在他计划对国会发表讲话两周后。”
周四早些时候，内塔尼亚胡宣布他将于3月在美国国会发表讲话。
奥巴马的决定可能被解读为对内塔尼亚胡的冷落，因为以色列是美国的坚实盟友，以色列领导人出访华盛顿几乎都会获得美国总统的接见。而奥巴马和内塔尼亚胡的关系经常处于紧张状态。
白宫拒绝透露内塔尼亚胡是否曾寻求与奥巴马会面，但一名以色列官员周三匿名表示，内塔尼亚胡正在考虑访问期间与奥巴马会谈的可能性。
美国国务院发言人Jen Psaki在记者会上表示，内塔尼亚胡访问期间国务卿克里也不会与他见面，同样以以色列选举为由。
白宫周三称，共和党不与奥巴马协商就邀请内塔尼亚胡违反了民主协议。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。