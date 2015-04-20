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时事要闻 | 2015年 4月 20日 星期一 13:12 BJT

伊朗最高领袖哈梅内伊称美国炮制出伊朗核武器“传说”

路透迪拜4月19日（记者 Sam Wilkin） - 伊朗最高领袖哈梅内伊周日对军队高官们表示，美国炮制出伊朗造核武器的“传说”，将伊朗描绘成威胁。本周和谈判重启前他的语气更加强硬。

哈梅内伊支持和谈判，但继续表达对美国深深的不信任。

“他们炮制出核武器传说，从而说伊朗是个威胁。不，威胁就是无节制破坏稳定的美国自己。”哈梅内伊对数百名军官发表电视讲话称。

“另外一面是有条不紊、无耻地威胁我们的军队……即使他们不公开进行这些威胁，我们仍要做准备。”

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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