伊朗最高领袖哈梅内伊称美国炮制出伊朗核武器“传说”

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透迪拜4月19日（记者 Sam Wilkin） - 伊朗最高领袖哈梅内伊周日对军队高官们表示，美国炮制出伊朗造核武器的“传说”，将伊朗描绘成威胁。本周和谈判重启前他的语气更加强硬。
哈梅内伊支持和谈判，但继续表达对美国深深的不信任。
“他们炮制出核武器传说，从而说伊朗是个威胁。不，威胁就是无节制破坏稳定的美国自己。”哈梅内伊对数百名军官发表电视讲话称。
“另外一面是有条不紊、无耻地威胁我们的军队……即使他们不公开进行这些威胁，我们仍要做准备。”
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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