克里称哈梅内伊的讲话“非常令人不安”

路透迪拜7月21日 - 美国国务卿克里称，伊朗最高领导人哈梅内伊周六的讲话“非常令人不安”。哈梅内伊在讲话中宣传继续对抗美国的政策，尽管伊朗与世界大国达成了核协议。

“我目前不知道该作何解读，只能看表面意思，这是他的政策，”克里在接受沙特Al Arabiya电视台采访时说道。

“但我知道往往公开发表的评论和事情的发展可能是不同的。如果政策是这样，那非常令人不安。”

哈梅内伊周六对支持者们称，美国在中东的政策与伊朗的政策背道而驰，“即使协议已经达成，我们对傲慢美国的政策不会改变。”

克里表示，美国认为其阿拉伯盟国有能力对抗伊朗在中东的干预活动。

“我认为，总统奥巴马的看法以及美国军方和情报部门的评估都显示，如果阿拉伯国家组织得当，存在非常大的未加利用的潜力，能够对抗任何干预行动。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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