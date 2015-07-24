美国国务卿克里称反对伊朗核协议的人在“幻想”

2015年7月23日在华盛顿拍到的克里出席听证的图片。 REUTERS/Gary Cameron

路透华盛顿7月23日（记者 Patricia Zengerle/Matt Spetalnick） - 美国国务卿克里周四愤怒反击抨击伊朗核协议的议员们，称认为美国可以简单地“炸毁”伊朗核技术是一种幻想。

这是伊朗核协议达成后克里首次在国会公开作证。共和党议员指责克里被伊朗谈判代表“欺骗”和“迷惑”。

克里坚持称，反对伊朗核协议的人正在推动达成一个“类似于伊朗全面投降的协议”。

“事实是，伊朗现在拥有相当多的核反应堆燃料循环技术经验，”克里说道。“我们无法将这些技术炸毁，也不可能用制裁毁掉这些技术。”

克里表示，如果国会反对伊朗核协议，“结果将是我们拱手让出对伊朗成功实现的所有限制，为伊朗加速铀浓缩开绿灯。”

“我们将浪费通过和平手段解决这个问题的最好机会。”

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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