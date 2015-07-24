美国国务卿克里称反对伊朗核协议的人在“幻想”

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿7月23日（记者 Patricia Zengerle/Matt Spetalnick） - 美国国务卿克里周四愤怒反击抨击伊朗核协议的议员们，称认为美国可以简单地“炸毁”伊朗核技术是一种幻想。
这是伊朗核协议达成后克里首次在国会公开作证。共和党议员指责克里被伊朗谈判代表“欺骗”和“迷惑”。
克里坚持称，反对伊朗核协议的人正在推动达成一个“类似于伊朗全面投降的协议”。
“事实是，伊朗现在拥有相当多的核反应堆燃料循环技术经验，”克里说道。“我们无法将这些技术炸毁，也不可能用制裁毁掉这些技术。”
克里表示，如果国会反对伊朗核协议，“结果将是我们拱手让出对伊朗成功实现的所有限制，为伊朗加速铀浓缩开绿灯。”
“我们将浪费通过和平手段解决这个问题的最好机会。”（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。