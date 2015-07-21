克里称哈梅内伊的讲话“非常令人不安”

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜7月21日 - 美国国务卿克里称，伊朗最高领导人哈梅内伊周六的讲话“非常令人不安”。哈梅内伊在讲话中宣传继续对抗美国的政策，尽管伊朗与世界大国达成了核协议。
“我目前不知道该作何解读，只能看表面意思，这是他的政策，”克里在接受沙特Al Arabiya电视台采访时说道。
“但我知道往往公开发表的评论和事情的发展可能是不同的。如果政策是这样，那非常令人不安。”
哈梅内伊周六对支持者们称，美国在中东的政策与伊朗的政策背道而驰，“即使协议已经达成，我们对傲慢美国的政策不会改变。”
克里表示，美国认为其阿拉伯盟国有能力对抗伊朗在中东的干预活动。
“我认为，总统奥巴马的看法以及美国军方和情报部门的评估都显示，如果阿拉伯国家组织得当，存在非常大的未加利用的潜力，能够对抗任何干预行动。”(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”