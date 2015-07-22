克里称美国将与海湾阿拉伯国家一起对抗伊朗

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜7月22日 - 美国国务卿克里对《中东日报》（Al-Sharq Al-Awsat）称，在卡塔尔举行的会议上，他将对与会的海湾阿拉伯官员表示，美国将与他们合作“对抗”伊朗在该地区的影响力。
美国的大多数海湾盟国公开欢迎伊朗核协议，但他们指责伊朗干预阿拉伯冲突、努力扩大地区影响力。
“未来一两周我将前往多哈，会见整个（海合会），”该报周三刊登的采访稿援引克里称。海合会成员国包括沙特阿拉伯、阿联酋、巴林、科威特、阿曼和卡塔尔。
“我认为我们可以说服他们，通过更有效的对抗和抑制，他们未来将得到极大地强化。”
克里表示，尽管他们有疑虑，美国仍打算说服盟国，伊朗核协议符合他们的利益。
“戴维营的全部目的是组织大家一起对抗伊朗，”克里说道。“我们谈下来一个核协议，因为我们认为如果要对抗伊朗，最好是对抗没有核武器的伊朗。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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