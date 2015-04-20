伊朗最高领袖哈梅内伊称美国炮制出伊朗核武器“传说”

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透迪拜4月19日（记者 Sam Wilkin） - 伊朗最高领袖哈梅内伊周日对军队高官们表示，美国炮制出伊朗造核武器的“传说”，将伊朗描绘成威胁。本周和谈判重启前他的语气更加强硬。
哈梅内伊支持和谈判，但继续表达对美国深深的不信任。
“他们炮制出核武器传说，从而说伊朗是个威胁。不，威胁就是无节制破坏稳定的美国自己。”哈梅内伊对数百名军官发表电视讲话称。
“另外一面是有条不紊、无耻地威胁我们的军队……即使他们不公开进行这些威胁，我们仍要做准备。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。