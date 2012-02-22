美国劝告以色列勿攻击伊朗 称制裁奏效尚需时间

路透华盛顿2月21日电---美国白宫周二称，美国国家安全顾问多尼隆（Tom Donilon）周末告诉以色列领导人，仍有时间通过外交途径阻止伊朗获得核武器。外界对以色列可能以先发制人的方式攻击伊朗的担忧日益升温。

白宫发言人卡尼（Jay Carney）称，多尼隆告诉以色列官员，美方同样担心伊朗的核计划，但也强调需留出时间，让制裁措施发挥作用。

“鉴於以色列所处的地理位置和涉及的其他情形，我们非常理解该国的强烈忧虑，”卡尼在讨论多尼隆的以色列之行，以及白宫对伊朗野心的看法时对记者说道。

“话虽如此，但我们觉得该政府（伊朗）的所作所为已经让国际社会形成一定的共识，即在没有招致惩罚性制裁前伊朗永远不会收敛，在……且（制裁措施）产生影响前该国也绝不会收敛。我们认为，仍有推动此事和平解决的时间和空间。”

最近几周，已有多位美国高官出访以色列，多尼隆是其中之一。美方意在传达其对任何攻打伊朗行动的担忧。

外界对以色列可能攻击伊朗核设施、阻止该国武器进程的揣测不断升温。但美国国防情报局局长勃吉斯中将（Ronald Burgess）上周在国会表示，美国情报机构认为，以色列尚未决定攻打伊朗。

卡尼周二重申，白宫仍在考虑各种化解僵局的选择，但没有透露具体在考虑的事项。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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