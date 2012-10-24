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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 24日 星期三 11:29 BJT

白宫称美国没有与伊朗举行双边谈判安排

美国白宫新闻秘书卡尼(Jay Carney)周二称，美国总统奥巴马对与伊朗举行双边谈判持开放态度，但美国没有安排任何谈判。《纽约时报》近日援引奥巴马政府官员的话称，美伊两国已原则上同意就伊朗核问题举行一对一谈判，但白宫和伊朗均对此报道予以否认。路透

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