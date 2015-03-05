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时事要闻 | 2015年 3月 6日 星期五 07:29 BJT

美国务卿克里称不寻求与伊朗“大妥协”

路透利雅得3月5日 - 美国国务卿克里周四表示，华盛顿没有寻求与伊朗“大妥协”，即进行更加广泛的政治与安全合作。他并称与伊朗的核协议不会解决海湾阿拉伯国家的安全疑虑。

沙特阿拉伯外交大臣费萨尔表示，克里向他保证，华盛顿在寻求达成核协议的同时，不会忘记伊朗在本地区的其它行为。(完)

(编译 张涛；审校 利棣儿)

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