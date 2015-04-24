美国共和党参议员誓言修订审查伊朗核协议的法案

路透华盛顿4月23日 - 美国共和党参议员周四承诺将尝试修订一项议案，赋予国会权力以审查与伊朗达成的核问题协议，这可能引发国会两党之争，从而使该议案在国会通过的机率更为不确定。

美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)表示，他预计下周将会有一场“激烈的辩论”。

参议院外交委员会上周以19比0的投票通过了折衷后的“伊朗核协议审查法案”，素来分歧严重的两党这次表现了罕见的团结一致。

支持者敦促国会通过该议案，从而使国会对伊核协议拥有发言权。

委员会的两党议员同意，删除议案中让总统奥巴马感到担忧的条款。奥巴马此前表示，如果该议案威胁到伊朗与大国之间的核谈判，则将予以否决。

由于奥巴马的许多民主党同僚与共和党议员一起支持折衷后的议案，白宫表示，倘若议案在变动不大的情况下获得通过，总统就会签署该议案。

几位共和党人表示，他们可能会提出让民主党感到不满的修正案，例如重新纳入让奥巴马保证伊朗并未支持恐怖主义的条款。

其他议员则希望迫使伊朗承认以色列的生存权，并要求把核协议视为公约，需要获得67位参议员的支持。共和党人在参议院拥有54个席位。

共和党参议员Jim Risch提出在修正案中要求释放在伊朗扣押的三名美国人，并坚持表示这项要求不会成为导致议案流产的“毒丸”。(完)

(编译 张荻/许娜；审校 郑茵/张若琪)

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