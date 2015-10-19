美欧采取法律措施 若伊朗满足核协议条件将取消对伊制裁

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透纽约/布鲁塞尔10月18日 - 美国和欧盟周日双双采取正式的法律措施，一旦伊朗满足与全球大国签订的核协议的条件，双方将取消对伊朗的制裁。
这些法律举措不会立即生效，但巩固了自7月签订核协议以来取得的进展。
若要这些豁免条款生效，伊朗必须向国际原子能总署(IAEA)证明，该国已经像承诺的那样限制核计划；西方官员称该进程将至少需要两个月。
周日是核协议的“采纳日(adoption day)”。伊朗、美国、英国、法国、德国、俄罗斯和中国在维也纳达成的这份核协议，于90天前在联合国获得通过。
欧盟在官方网站发布文件，正式设立有关取消对伊朗核问题相关的经济和金融制裁的法律框架。
美国总统奥巴马指示美国国务院、财政部、商务部和能源部“采取所有必要措施，令美国在核协议中作出的承诺生效。”
伊朗于10月14日通过新法案，批准了核协议条款。(完)
(编译 杜明霞；审校 徐文焰)
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。