美欧采取法律措施 若伊朗满足核协议条件将取消对伊制裁

路透纽约/布鲁塞尔10月18日 - 美国和欧盟周日双双采取正式的法律措施，一旦伊朗满足与全球大国签订的核协议的条件，双方将取消对伊朗的制裁。

这些法律举措不会立即生效，但巩固了自7月签订核协议以来取得的进展。

若要这些豁免条款生效，伊朗必须向国际原子能总署(IAEA)证明，该国已经像承诺的那样限制核计划；西方官员称该进程将至少需要两个月。

周日是核协议的“采纳日(adoption day)”。伊朗、美国、英国、法国、德国、俄罗斯和中国在维也纳达成的这份核协议，于90天前在联合国获得通过。

欧盟在官方网站发布文件，正式设立有关取消对伊朗核问题相关的经济和金融制裁的法律框架。

美国总统奥巴马指示美国国务院、财政部、商务部和能源部“采取所有必要措施，令美国在核协议中作出的承诺生效。”

伊朗于10月14日通过新法案，批准了核协议条款。(完)