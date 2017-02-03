独家：消息人士称伊朗试射导弹后 美国料将对伊朗实体实施新制裁

路透华盛顿2月2日 - 据知情消息人士周四透露，在伊朗近期进行弹道导弹试射后，美国料将最早周五对多家伊朗实体实施制裁，但会以不违反2015年伊核协议的方式进行。

一位不愿具名的消息人士称，将受到制裁的伊朗实体中，约有八家是因为恐怖主义相关活动，大约17家是因为弹道导弹相关活动，制裁按不同的现有美国行政令实施。这位消息人士不愿透露这些实体的名称。

消息人士称，新制裁措施的酝酿已有一段时间，是伊朗周日试射弹道导弹促使特朗普做出实施制裁的决定。

白宫周三展现出对伊朗新的强硬立场。特朗普的国家安全顾问弗林(Michael Flynn)周三发表声明，对伊朗试射导弹发出“通告”，而且美国高级官员也表示，政府正在评估如何应对。

新的制裁可能是更强硬政策的开始，但消息人士强调称，美国会以不违反2015年伊朗核协议的方式实施新制裁。(完)