独家：消息人士称伊朗试射导弹后 美国料将对伊朗实体实施新制裁

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透华盛顿2月2日 - 据知情消息人士周四透露，在伊朗近期进行弹道导弹试射后，美国料将最早周五对多家伊朗实体实施制裁，但会以不违反2015年伊核协议的方式进行。
一位不愿具名的消息人士称，将受到制裁的伊朗实体中，约有八家是因为恐怖主义相关活动，大约17家是因为弹道导弹相关活动，制裁按不同的现有美国行政令实施。这位消息人士不愿透露这些实体的名称。
消息人士称，新制裁措施的酝酿已有一段时间，是伊朗周日试射弹道导弹促使特朗普做出实施制裁的决定。
白宫周三展现出对伊朗新的强硬立场。特朗普的国家安全顾问弗林(Michael Flynn)周三发表声明，对伊朗试射导弹发出“通告”，而且美国高级官员也表示，政府正在评估如何应对。
新的制裁可能是更强硬政策的开始，但消息人士强调称，美国会以不违反2015年伊朗核协议的方式实施新制裁。(完)
(编译 刘秀红；审校 张荻)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)