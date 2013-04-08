美国称伊朗核谈判之门仍敞开 但非永远

美国国务卿克里周日出访土耳其时称，世界大国将继续寻求与伊朗进行核问题谈判，但强调进程不会永远持续。土耳其是克里长达10天的中东、欧洲和亚洲之行的第一站。克里表示，美国总统奥巴马致力于继续外交进程，尽管6月的伊朗总统选举是个令情况更为复杂的因素。路透