五角大楼称美国水兵是因“导航出错”误入伊朗水域

美国军方周四称，被伊朗短暂扣押后获释的10名美军水兵是因导航出错而误入伊朗水域，但在被伊朗拦截前未向海军指挥官报告情况。这是目前为止美国官员就此事作出的最详尽表态。伊朗扣押美国水兵后，美国与伊朗外交官多次通电话，寻求迅速解决此事，确保其不会破坏伊核协议实施。路透