奥巴马称若伊朗违反核协议 有信心重新施加制裁

湄公河疏浚计划引抗议 中国的新丝路可能在泰国遇阻
路透泰国KHON PI LONG 5月3日 - 中国的湄公河河道疏浚计划可能在泰国遇阻，该计划旨在方便大型货船通行，当地抗议者宣称要保护这些急流险滩，反对中国向东南亚的经济扩张。
路透华盛顿4月7日 - 美国总统奥巴马在周二发布的采访中称，如果伊朗违反核协议，他有信心重新对伊朗实施制裁。
奥巴马对美国全国公共电台称，美国和欧洲谈判人员正在努力与伊朗达成协议，在无需联合国安理会投票情况下即可对伊朗重新实施制裁。
“我们确信我们能够再来一次，”奥巴马说道。他所指的是国际制裁。
他表示，如果国际原子能机构发现伊朗违反协议，将触发再次实施制裁。
上周伊核谈判达成框架协议后，谈判人员需要在6月底的最后期限前达成最终协议。
奥巴马称，核协议有助于加强伊朗国内的温和势力。
“如果他们能向伊朗人民展示出成果，在面对伊朗国内的强硬派时大概能更有底气，”奥巴马说道。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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