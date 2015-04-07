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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 19:42 BJT

奥巴马称若伊朗违反核协议，有信心重新施加制裁

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月7日 - 美国总统奥巴马在周二发布的采访中称，如果伊朗违反核协议，他有信心重新对伊朗实施制裁。

奥巴马对美国全国公共电台称，美国和欧洲谈判人员正在努力与伊朗达成协议，在无需联合国安理会投票情况下即可对伊朗重新实施制裁。

“我们确信我们能够再来一次，”奥巴马说道。他所指的是国际制裁。

他表示，如果国际原子能机构发现伊朗违反协议，将触发再次实施制裁。

上周伊核谈判达成框架协议后，谈判人员需要在6月底的最后期限前达成最终协议。

奥巴马称，核协议有助于加强伊朗国内的温和势力。

“如果他们能向伊朗人民展示出成果，在面对伊朗国内的强硬派时大概能更有底气，”奥巴马说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌
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