美国称伊朗马汉航空借助欧亚中间人规避制裁

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月11日（记者 Anna Yukhananov） - 美国商务部周三称，欧洲和亚洲的19个企业和个人作为伊朗马汉航空的中间人，帮助其从美国进行采购，这违反了美国对伊朗的制裁。
马汉航空是伊朗一家商业航空公司，美国曾指控该公司向伊朗精英部队提供资金和运输，并向叙利亚运送军火。
美国商务部称，中间人“参与了非法航空采购网络的发展和运作，该网络意在避免美国政府针对伊朗的制裁”。
这些企业和个人主要来自土耳其，其他的则来自亚美尼亚、希腊、伊朗、泰国和阿联酋。希腊Aeolian Airlines和亚美尼亚Vertir Airlines也在其中。
美国商务部将这些企业加入了“实体名单”，名单中的企业基本无法从美国购买受限制的物品，比如飞机引擎和备用零件等。
根据长期存在的美国贸易禁令，美国企业在不经过政府特别批准的情况下，不能向伊朗销售产品。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。