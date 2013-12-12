美国称伊朗马汉航空借助欧亚中间人规避制裁

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿12月11日（记者 Anna Yukhananov） - 美国商务部周三称，欧洲和亚洲的19个企业和个人作为伊朗马汉航空的中间人，帮助其从美国进行采购，这违反了美国对伊朗的制裁。

马汉航空是伊朗一家商业航空公司，美国曾指控该公司向伊朗精英部队提供资金和运输，并向叙利亚运送军火。

美国商务部称，中间人“参与了非法航空采购网络的发展和运作，该网络意在避免美国政府针对伊朗的制裁”。

这些企业和个人主要来自土耳其，其他的则来自亚美尼亚、希腊、伊朗、泰国和阿联酋。希腊Aeolian Airlines和亚美尼亚Vertir Airlines也在其中。

美国商务部将这些企业加入了“实体名单”，名单中的企业基本无法从美国购买受限制的物品，比如飞机引擎和备用零件等。

根据长期存在的美国贸易禁令，美国企业在不经过政府特别批准的情况下，不能向伊朗销售产品。（完）