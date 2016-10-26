独家：美众议院最早将在11月中旬就延长伊朗制裁法案授权举行投票

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透华盛顿10月25日 - 美国国会助手周二对路透表示，众议院共和党领袖计划最早在11月中旬对伊朗制裁法案(ISA)重新给予10年授权进行投票，届时可能与白宫和参议院一决高下。
ISA将于12月31日到期，该法案允许就伊朗的核计划与弹道导弹测试实施贸易、能源、国防和银行业制裁。
在11月8日总统大选后，美国国会议员将于11月14日返回华盛顿，届时ISA的命运将是他们有待解决的重要议题之一。
国会助手称，众议院外交事务委员会主席、共和党人Ed Royce预计将在国会重新开会后马上提出延长ISA授权10年的问题。
国会助手表示，ISA授权可望在不进行任何修改的情况下获得众议院批准延期，但它在参议院的前景则没有那么有把握，而且白宫发言人也不愿意说明总统奥巴马是否会将其签署成为法律。(完)
(编译 徐文焰；审校 白云)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。