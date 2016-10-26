独家：美众议院最早将在11月中旬就延长伊朗制裁法案授权举行投票

路透华盛顿10月25日 - 美国国会助手周二对路透表示，众议院共和党领袖计划最早在11月中旬对伊朗制裁法案(ISA)重新给予10年授权进行投票，届时可能与白宫和参议院一决高下。

ISA将于12月31日到期，该法案允许就伊朗的核计划与弹道导弹测试实施贸易、能源、国防和银行业制裁。

在11月8日总统大选后，美国国会议员将于11月14日返回华盛顿，届时ISA的命运将是他们有待解决的重要议题之一。

国会助手称，众议院外交事务委员会主席、共和党人Ed Royce预计将在国会重新开会后马上提出延长ISA授权10年的问题。

国会助手表示，ISA授权可望在不进行任何修改的情况下获得众议院批准延期，但它在参议院的前景则没有那么有把握，而且白宫发言人也不愿意说明总统奥巴马是否会将其签署成为法律。(完)