希拉里称美国愿与伊朗举行双边会谈

美国国务卿希拉里周五称，如果伊朗作好了准备，美国对与伊朗就其核问题举行双边会谈持开放态度。希拉里并表示，美国正在与“P5+1”的其他成员国合作，推动重启与伊朗的核问题谈判。P5+1指的是英国、中国、法国、德国、俄罗斯和美国。路透