美国正加紧向伊拉克库尔德武装提供军事援助--美官员

路透华盛顿8月7日 - 美国政府一位高阶官员周四表示，美国正加快对伊拉克库尔德民兵组织“自由斗士(peshmerga)”的援助。同时，美国一直在向伊拉克安全部队提供“地狱之火”导弹、弹药以及反坦克武器。

“我们正在加紧对库尔德人的援助，”这位要求匿名的官员对记者称，但没有细说将向库尔德军队提供什么类型的援助。(完)