版本:
中国
时事要闻 | 2014年 8月 8日 星期五 12:07 BJT

美国正加紧向伊拉克库尔德武装提供军事援助--美官员

路透华盛顿8月7日 - 美国政府一位高阶官员周四表示，美国正加快对伊拉克库尔德民兵组织“自由斗士(peshmerga)”的援助。同时，美国一直在向伊拉克安全部队提供“地狱之火”导弹、弹药以及反坦克武器。

“我们正在加紧对库尔德人的援助，”这位要求匿名的官员对记者称，但没有细说将向库尔德军队提供什么类型的援助。(完)

(编译 于春红; 审校 郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐