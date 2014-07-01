美国向伊拉克增兵 应对安全担忧

路透华盛顿6月30日（记者 Phil Stewart/Missy Ryan） - 美国官员周一称，美国向伊拉克增兵约300人，并部署直升机和无人机，应对巴格达安全担忧。

五角大楼宣布，美军兵力将负责巴格达国际机场的安全。

一名美国国防官员称，这些举动的主要目的是保护在伊美国人的安全，包括平民。

“这并不是为空袭（做准备），”该官员匿名表示。

五角大楼称，约200名美军已于周日抵达伊拉克，以加强美国驻伊拉克大使馆及其支持设施和巴格达国际机场的安全保护。

这名官员指出，另有100名美军抵达伊拉克，多数将驻扎在巴格达国际机场。

五角大楼称，少量直升机和无人机也正在部署中。

另外一名美国官员匿名表示，美国也考虑在伊拉克西北部半自治的库尔德地区成立新的联合军事行动中心。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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