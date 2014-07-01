美国向伊拉克增兵 应对安全担忧

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月30日 - 美国官员周一称，美国向伊拉克增兵约300人，并部署直升机和无人机，应对巴格达安全担忧。
五角大楼宣布，美军兵力将负责巴格达国际机场的安全。
一名美国国防官员称，这些举动的主要目的是保护在伊美国人的安全，包括平民。
“这并不是为空袭（做准备），”该官员匿名表示。
五角大楼称，约200名美军已于周日抵达伊拉克，以加强美国驻伊拉克大使馆及其支持设施和巴格达国际机场的安全保护。
这名官员指出，另有100名美军抵达伊拉克，多数将驻扎在巴格达国际机场。
五角大楼称，少量直升机和无人机也正在部署中。
另外一名美国官员匿名表示，美国也考虑在伊拉克西北部半自治的库尔德地区成立新的联合军事行动中心。(完) 编译：李富强 发稿：王琛
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。