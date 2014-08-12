美国干预能否扭转伊拉克局势 奥巴马面临质疑

路透华盛顿8月8日（记者 Matt Spetalnick） - 尽管美国战机向伊拉克北部的伊斯兰武装目标投下了第一批炸弹，总统奥巴马仍面对政府内外对有限军事行动是否足以扭转伊拉克局势的质疑。

数月来一直坚定避免美国对伊拉克危机采取直接军事行动的奥巴马被逼入了死角，他不情愿地下令对伊拉克进行干预。

自两年半前奥巴马从伊拉克撤军，这是美国首次重返伊拉克战场。人们对奥巴马能否收拾残局存在质疑。

“两架FA-18s战机投下了约500磅的炸弹，这并不足以改变局势，”2007-2009年担任美国驻巴格达大使的Ryan Crocker表示。“我不知道他们的策略是什么。”

奥巴马处理乌克兰、加沙和叙利亚危机的外交政策遭到了国内外的强烈质疑，随着第二任总统任期接近中点，他很难再次承受重大打击。

奥巴马周四下令对伊拉克实施空袭，称需要采取行动阻止武装分子向库尔德首府挺进、保护美国人以及大量基督教徒和其他逃亡的教徒。

美国官员希望空袭能够提供喘息时间，让美国加强库尔德武装的装备，并使伊拉克军队重新集结。6月伊斯兰武装迅速进攻的过程中，伊拉克军队在北部土崩瓦解。

这也使奥巴马政府获得更多时间和筹码向伊拉克领导人施压，让他们组建更加包容的政府。因失去美国支持，伊拉克总理马利基可能下台。

但是美国官员强调并无持续打击武装分子的计划，华盛顿很多人认为空袭可能只会暂时阻碍伊斯兰武装力量的推进，而不是真正将其逼退。

一些美国官员私下提到了政府内部认为奥巴马的目标和最终退出计划存在不确定性。奥巴马及其助手坚称美国不会承诺向伊拉克派出地面部队，美国不会再次卷入全面的伊拉克战争。

尽管伊拉克政府提出请求、国会批评人士提出要求以及自己的一些助手也提出了建议，奥巴马仍一直拒绝批准对伊拉克进行空袭，即使是伊斯兰武装力量席卷伊拉克北部。

这是因为奥巴马信奉避免美国卷入新军事冲突的教条，特别是在动荡的中东地区、美国人对十多年的战争感到厌倦之际。

“我不知道他是否这样纠结，”奥巴马第一任期在美国国务院担任中东顾问的Frederic Hof说道。“但从某些方面来说，总统被逼入了死角，被迫采取行动。”

在伊斯兰国近期占领伊拉克三分之一领土、向库尔德首府埃尔比勒推进后，奥巴马的想法转变了。

伊拉克数万雅兹迪(Yazidi)族人受到伊斯兰国武装威胁、遭到围困或被迫逃亡、面临人道主义灾难，国际社会一致呼吁奥巴马行动起来以扭转局势。

“我以前在战况室中从未听到过‘种族灭绝’这个词，”奥巴马政府一名高管说到奥巴马最后的决断时表示，“这个词的分量相当重。”

但是，奥巴马提到的美国干预伊拉克局势的原因--保护在伊美国人和防止“可能出现的种族灭绝行为”，对华盛顿很多人来说仍是不清楚的。

美国国会议员表示，他们支持对伊拉克空投援助物资和实施空袭，但共和党人要求总统提出长期的策略。即使是奥巴马最亲密的民主党盟友也明确表示希望奥巴马与议员们合作，而不是回避他们。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。