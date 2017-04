美国考虑对伊拉克发动空中打击 并可能与伊朗合作

路透伊拉克摩苏尔/华盛顿6月16日 - 美国表示可能发动空中打击,且不排除与伊朗一道支持伊拉克政府的可能,此前伊拉克逊尼派穆斯林叛乱分子发起的激战已遭到战争罪指控。

所谓的伊拉克和黎凡特伊斯兰国(Islamic State of Iraq and the Levant,ISIL)武装分子过去一周击溃了巴格达军队,并占领伊拉克北部,令该国面临分裂威胁,并可能导致教派战争全面爆发。

其它声称遭到伊拉克总理马利基压迫的逊尼派武装组织也参与了战斗。

联合国人权主管表示,在过去五天,与ISIL结盟的武装分子在伊拉克处决了数百名非战斗人员,基本上肯定犯下了战争罪。

美国与宿敌伊朗联合行动以支持双方在巴格达的共同盟友,这是1979年伊朗伊斯兰革命年以来的首次,表明叛乱分子的快速推进已经敲响了警钟。

美国国务卿克里称叛军攻势对伊拉克形成“看得见的威胁”。在被雅虎新闻问及美国是否会与伊朗合作打击暴乱时,克里表示:“我不排除任何有建设性的想法。”

说到空中打击时,克里称:“这不是问题的所有答案,但它们也许是重要选项之一。”

华盛顿方面称,虽然可能会与伊朗进行讨论,但美国不计划与之进行军事行动协作。

英国则表示,近几天已主动向伊朗伸手示意。一位美国官员称,本周将在国际核谈判间隙与伊朗举行会晤。

长期以来,伊朗一直与伊拉克总理马利基和其他什叶派政界人士保持联系。这些人士在美国支持的选举中当选。

**关键人物**

有美国官员周一称,美国国务院在伊拉克的关键人物Brett McGurk和美国驻伊拉克大使Stephen Beecroft周一在巴格达与马利基进行了会面。美国希望通过这次会晤敦促马利基在治理国家时最好淡化宗派主义倾向。

要求匿名的官员称,美国总统奥巴马还未决定要向马利基提出什么样的政治诉求。上周奥巴马曾表示,如果想要他派兵打击暴动武装分子,也需要伊拉克同时采取行动提高政府的包容程度。

周一晚间,奥巴马将在华盛顿审查他的安全团队提出的有关如何解决伊拉克问题的建议。

ISIL武装分子及其逊尼派盟友周一又拿下巴格达西部的城市萨克拉维亚(Saqlawiya)。

叛乱武装分子周日占领了位于伊拉克西北部的城市塔尔阿法尔(Tal Afar),加强了对北部地区的控制。

**奥巴马权衡各种选项**

奥巴马2011年底撤走了所有部署在伊拉克的美国军队,并表示不会再向伊派兵。但他目前在权衡其它选项,比如发动空中打击。美国已向波斯湾派出了一艘航空母舰,随行的还有一艘载有550名海军陆战队士兵 的军舰。

美国在伊拉克境内唯一可用的应急兵力是大使馆内的安保人员。华盛顿正在撤走部分外交工作人员,并增派了约100名海军陆战队士兵和其他人员支援大使馆的安保。

联合国称,已将在伊的58名工作人员转移至约旦。

美国和伊朗进行合作的可能性显示出,ISIL叛军的暴行是如何在短短几天里,戏剧化地改写了中东联盟的版图。

伊朗总统鲁哈尼自去年当选以来,带领国家逐步改善与西方国家的关系。这其中的行动包括与华盛顿举行秘密会谈达成限制伊朗核计划的初步协议。但两国进行公开合作,携手应对共同的威胁是史无前例的事情。

美国与伊朗若是冰释前嫌,重归于好,可能会激怒美国盟友以色列以及海湾地区逊尼派统治的阿拉伯国家。作为海湾地区主要的逊尼派国家,沙特阿拉伯反对外国干涉伊拉克内政,它还谴责是巴格达实施的“宗派分裂且排外的政策”导致了暴动。(完)

(编译 许娜/白云; 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”,让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。