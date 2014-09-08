美国对哈迪塞水坝附近的伊斯兰国武装发动空袭

路透第比利斯9月7日 - 美国一位国防官员周日称，美国已开始对伊拉克哈迪塞水坝(Haditha Dam)附近地区进行空袭，当地面临着伊斯兰国武装的威胁。

“应伊拉克政府要求，且为了落实我们保护当地美国外交人员和场所的使命，美国军用飞机开始对哈迪塞水坝附近的伊斯兰国恐怖分子发动了空袭，”这位拒绝具名的国防官员说。

“进行空袭是为了阻止恐怖分子进一步威胁控制这一水坝的伊拉克政府军。”(完)

(编译 白云; 审校 于春红)

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