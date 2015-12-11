五角大楼称近期打击行动消灭了三名“伊斯兰国”头目

所罗门群岛外海发生6.7级地震--USGS
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
路透华盛顿12月10日 - 美国五角大楼发言人史蒂夫·沃伦（Steve Warren）周四称，美国主导的针对“伊斯兰国”的空袭行动在最近几周消灭了该组织的财政部长及另外两名头目。
沃伦在五角大楼的吹风会上表示，“伊斯兰国”的财政部长Abu Salah在联军11月底的空袭行动中丧生。
“他是‘伊斯兰国’财金网络最高层级和最有经验的成员之一，也曾是‘基地’组织成员，”沃伦说道。
沃伦称，Salah是“伊斯兰国”金融网络数月以来被消灭的第三名成员。
“消灭此人及其前任者，削弱了‘伊斯兰国’内部协调资金所需的知识与人才，”沃伦称。
据布鲁金斯学会的一份报告，Abu Salah的真名为Muafaq Mustafa Mohammed al- Karmoush。
沃伦称，另两名丧生的“伊斯兰国”头目，其中一位负责协调该组织的敲诈勒索活动，另一人担任执行官。
沃伦称，现在判断该行动的效果为时尚早，并称这类似于拳击比赛。
“刚开始的几个回合，对手可能不会在你的攻势中倒下，但数个回合之后，你会看到对手的腿开始发软，现在对手要开始倒地了，”沃伦称。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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