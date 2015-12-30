美国称10名“伊斯兰国”头目在联军空袭中丧生

美国主导的全球反“伊斯兰国”联盟发言人沃伦（Steve Warren）周二称，过去一个月的联军空袭行动中有10名“伊斯兰国”头目丧生，其中有些人与上月巴黎恐袭有关联。沃伦称，从最近地面战场打击“伊斯兰国”武装取得的胜利，可以看出空袭铲除该组织头目所产生的效果。伊拉克军队最近宣布收复了拉马迪，取得了对“伊斯兰国”的首个重大胜利。路透