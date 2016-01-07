美国主导的空袭行动令“伊斯兰国”石油收入锐减--发言人

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月6日（记者 Yeganeh Torbati） - 美国主导的空袭“伊斯兰国”联盟的发言人周三称，去年10月以来，空袭导致“伊斯兰国”石油收入减少约30%。
美国将“伊斯兰国”称为历来最富有的恐怖组织。专家指出，该组织获取资金的渠道很多，包括销售控制区生产的石油、古物以及敲诈。
美军去年10月针对“伊斯兰国”控制的石油基础设施发起密集的打击行动。
驻巴格达的联盟发言人沃伦（Steve Warren）在新闻发布会上表示，目前为止针对“伊斯兰国”石油设施进行了65次空袭。这些空袭导致“伊斯兰国”石油收入减少约30%，日产量从4.5万桶下降至3.4万桶。
“除了铲除他们所说的伊斯兰王权和击毙他们的领导人外，我们还在打击他们的钱袋子，”沃伦说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
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