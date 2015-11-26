焦点：美国开发新工具对“伊斯兰国”开展经济战

路透华盛顿11月24日（记者 Yeganeh Torbati/Brett Wolf） - 美国战斗机从上个月开始在叙利亚打击“伊斯兰国”的石油基础设施，加强经济战，美国预计此举已经让该极端组织的黑市石油收入减少了约三分之一。

现任和前任官员表示，为了找到目标，美国军事策划者部分依赖一种非常规的情报渠道：银行记录，分析这些记录可找出哪些炼厂和油田为“伊斯兰国”贡献资金。

这一做法的目的是通过追踪“伊斯兰国”与全球金融体系的联系掐断其资金。熟悉情况的人士指出，通过识别该组织的来往资金，美国官员能够一睹该组织的黑市经济是如何运作的。

他们称，这对空袭目标的确定产生了影响。“伊斯兰国”通过正式渠道接触银行遭到禁止，但该组织还有一些联系，而美国军方和金融官员可以予以利用。

“我们在阻止伊斯兰国通过正式渠道接触金融体系上做得非常好，”曾在小布什政府担任美国财政部情报副助理秘书的Matthew Levitt说道。“但我们还没有取得完全性的成功，这可能也不是坏事。”

路透无法独立核实这一行动的关键方面，比如行动何时开始以及哪些设施被摧毁。两名确认行动的现任官员拒绝对细节置评。

不清楚美国情报部门、财政部和军方官员如何使用银行记录识别叙利亚境内与“伊斯兰国”有关的石油目标，也不清楚这是否与当地银行有关。

跨政府机构--金融行动特别工作组(Financial Action Task Force)今年发布报告称，超过20家叙利亚金融机构在“伊斯兰国”占领区内有业务。在伊拉克，美国财政部与当地政府官员合作，切断位于该组织占领区内的银行分支与伊拉克和国际金融体系的联系。

美国联邦调查局恐怖分子资金活动部门负责人Gerald Roberts指出，“伊斯兰国”在叙利亚以外招募人员往往会留下资金痕迹，官员们可对其加以“利用”。

“我们看到他们使用传统的银行体系，”他上周在华盛顿举行的银行业会议上说道，并称精通技术的年轻“伊斯兰国”成员也熟悉比特币等虚拟货币。

Levitt表示，“伊斯兰国”有时被迫使用商业银行，因为涉及的资金巨大而无法使用其它途径。

一名发言人称，美国财政部金融犯罪执法网络（Financial Crimes Enforcement Network）使用一系列“商业规则”扫描每天从金融机构收到的约5.5万个涉及“伊斯兰国”活动迹象的报告。他拒绝描述具体规则；不过执法消息人士称，姓名、IP地址、邮件地址和电话号码等都是情报部门用于比对的数据项。

数据比对让金融犯罪执法网络能够将看似无关的个人和实体关联起来。该发言人表示，金融犯罪执法网络目前每个月可发现约1,200个暗示可能与“伊斯兰国”资金活动有关的匹配项，4月时的数量只有800个。

美国银行(BAC.N)、摩根大通(JPM.N)和富国银行(WFC.N)拒绝评论是否向美国政府提供金融报告。

花旗集团(C.N)、汇丰控股(HSBA.L)和渣打银行(STAN.L)没有立即对置评请求作出回应。

一名熟悉行动的前军方官员称，金融犯罪执法网络所收集到的金融情报经过“严格审查”后才会交给军方使用。

专家表示，虽然这一行动已取得初步成效，但切断“伊斯兰国”的资金来源还需要包括土耳其和俄罗斯在内的各国政府深入合作。美国对“伊斯兰国”控制的石油设施进行空袭后，该组织已展现出了一定的恢复能力。（完）