美国3月服务业放缓 但新出口订单加速--ISM调查

路透纽约4月6日 - 美国供应管理协会(ISM)周一公布，3月服务业成长速度下降至三个月来最低，但新出口订单指数升至逾两年来最高。

ISM公布，3月服务业指数从2月的56.9下降至56.5，和路透访查的分析师预期的一致。

3月数据是追平去年12月数据以来的最低数值。数值在50以上表示活动扩张。

ISM-3月服务业企业活动指数从2月的59.4降至57.5，为一年来最低水平。

但3月出口指数从2月的53.0升至59.0，标志着2013年2月以来最高水准。就业指数上升至56.6，触及去年10月以来最高水准，2月则为56.4。

报告3月出口增长的七个行业是企业管理和支持服务、艺术、休闲娱乐、信息、公共管理、农业、林业、渔猎、运输及仓储、专业、科学及技术服务。

趸售(批发)贸易是3月报告出口订单下降的唯一行业。

非制造业出口分项指数上升，尽管美元指数自5月末以来攀升逾20%。美元升值通常会打压对美国出口的需求，并降低美国海外销售换回美元后的价值。

ISM非制造业企业调查委员会主席Anthony Nieves在电话会议中称，“在美元升值的情况下出口增长是违反常规的现象，但我认为可以整体上从进口的角度进行解释。”

3月进口分项指数从2月的51.0升至55.5，为去年10月以来最高。

Nieves谈及进口分项指数上升时表示，“进口肯定是美元升值的原因。我们看到美国进口的产品、有形货物价格在下降。”(完)

(翻译 于春红/张荻； 审校 张涛/李爽)

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