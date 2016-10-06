综述：美国服务业活动升至11个月高位 提升美联储年内加息前景

路透华盛顿10月5日 - 美国服务业活动9月反弹至11个月高位，这一经济增长的乐观迹象可能提升美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年加息的前景。

供应管理协会(ISM)周三表示，9月非制造业指数升至57.1，为2015年10月以来最高水平。8月该指数下跌令人失望。

路透调查中分析师原本预计该指数升至53.0。服务业在美国经济活动中占据比重超过三分之二。

“这些数据增强了美联储不久后再度收紧政策的理由，”High Frequency Economics首席美国分析师Jim O'Sullivan表示。

该指数全面改善，其中企业活动分项指数和就业分项指数均触及11个月高点。

ISM周一亦发布类似令人振奋的消息，美国9月制造业活动攀升，摆脱8月的疲态。

美元指数在周三数据出炉后走强。美元股市上扬，美国公债价格大多走软。

此外，商务部发布，美国8月工厂新订单较上月增加0.2%，在历经两个月疲势之后，连续第二个月上扬。

衡量企业信心及支出计划的核心资本财则上扬0.9%。

在数据出炉后，亚特兰大联储维持预估美国第三季GDP环比年率为成长2.2%不变。

美联储已经表明只要经济持续增强，则基本前景就是在12月政策会议上升息。美国经济上半年增长幅度仅有1%。

**关注薪资**

民间就业服务机构ADP Employer Services周三公布数据显示，美国9月民间就业岗位增加15.4万个，略低于分析师预估[nZOS1YUH01]。官方就业数据将在周五公布。

商务部周三公布数据显示，美国8月贸易逆差增幅大于分析师预估，因进口劲增抵销了出口增加。8月贸易逆差扩大3%至407.3亿美元。

进口触及2015年9月以来最高水平，出口则是自去年7月以来最高。

不过分析师表示，进口的大增有部分原因是与巴西里约夏季奥运会有关的转播权利金款项增加。

美国PMI与ISM图表link.reuters.com/geg47v

美国及全球服务业PMI图表link.reuters.com/muw52w

ADP及劳工部数据图表link.reuters.com/dur39t

美国贸易收支图表link.reuters.com/gub62w

美国经常帐及贸易收支link.reuters.com/jeg77v

美国及中国贸易图表link.reuters.com/dat32w

美国与中国、墨西哥贸易图表tmsnrt.rs/1LyruYh

(完)