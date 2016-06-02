国内经济“非常接近”充分就业 应尽快升息--达拉斯联储总裁

路透波士顿6月2日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)周四重申他认为美联储应该尽快升息，因为美国经济目前“非常接近”充分就业，而且通胀正开始上升。

柯普朗在波士顿学院的一个活动上暗示，美联储或许需要推迟升息直到6月会议以后，因为英国将在美联储6月会议的一周后举行退欧公投，有可能导致英镑贬值及其它无法预料的结果。

他后来向记者表示，未来需要缓慢、渐进、耐心地升息，因为急促升息可能会令经济重陷衰退。

但柯普朗重申，他主张应在“不久的将来”升息，此言论使他成为最新一位表态夏季中期为合理升息时点的美联储官员。主席叶伦6月6日将发表演说，然后决策官员将进入一段静默期直至6月14-15日举行会议。

柯普朗预计，虽然第一季成长缓慢，但美国经济今年将可增长2%，失业率料可更进一步低于4月的5%。美国政府周五将公布5月就业数据。

通胀方面，长久以来虽一直低于美联储的2%目标，但最近几个月已开始上行。

美联储在去年12月升息25个基点之前，维持利率在近零水平的时间长达七年。柯普朗说，利率保持低位如此之久，扭曲了投资及聘雇决策。

“如此低的利率有其代价”，柯普朗说。“自然会倾向于承担更多风险，”。(完)