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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 12日 星期三 10:48 BJT

美国冷落以色列 奥巴马不见内塔尼亚胡

美国白宫周二表示，以色列总理内塔尼亚胡本月稍晚来美国出席联合国大会期间，奥巴马总统不会与他会面。这种姿态相当罕见，而美国和以色列近来围绕如何应对伊朗核项目一事存在分歧，关系趋於紧张。

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