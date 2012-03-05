奥巴马警告切勿轻率谈论对伊朗开战

路透华盛顿3月4日电(记者 Caren Bohan)---美国总统奥巴马周日对所谓与伊朗开战的轻率言论发出警告。他还将在周一与以色列总理内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)的会晤中敦促後者避免过早打击伊朗核设施。

就在与内塔尼亚胡会晤的前一天，奥巴马利用对亲以色列的美国游说团体“美国以色列公共事务委员会”(AIPAC)发表讲话的机会，表达了自己对以色列的坚定支持，同时要求留出更多时间，使针对伊朗的国际制裁发挥作用。

但并无迹象显示，他与内塔尼亚胡在如何应对伊朗问题方面达成更紧密共识

奥巴马表示，关於军事袭击的叫嚣只能适得其反，因为这种传言推高了国际油价，增加了对伊朗石油的需求，并帮助抵消了制裁对伊朗经济的影响。

奥巴马说：“我坚信，基於高压政策下的外交斡旋依然有胜算的可能。”

“我希望我们都清楚这些问题的分量，以色列、美国以及全世界将因此面临的风险。我们已然有太多关於开战的言论。”

美国担心，在无法确信美国决心阻止伊朗拥有核武器的情况下，以色列可能选择自行出击。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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