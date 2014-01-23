在华美国科技企业遇“斯诺登效应”

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Matthew Miller

路透北京1月21日 - 美国科技企业疲于应对中国当局的猜疑和定价调查，不得不重新考虑如何在华销售硬件和服务。

IBM 、思科 和高通 等美国跨国企业正在寻求化解定价调查的途经，并重新赢得中国监管机构的信任。此前有报导称美国政府部门直接从国内科技企业巨头处收集数据，并监控其网络。

印第安纳大学中国政治和商业研究中心负责人肯尼迪（Scott Kennedy）指出，所有在华美国IT企业都在“进行防守”，“他们都被怀疑为是知情或不知情的美国政府监控和情报收集活动的合作者”。

分析人士称，美国国家安全局外包商前雇员斯诺登泄漏美国政府的监控项目，可能令美国科技企业损失以十亿美元计的销售收入。位于华盛顿的非盈利智囊机构信息科技和创新基金会（ITIF）估计，仅美国的云计算行业未来三年在全球市场就可能损失高达350亿美元销售额。

“外国客户对美国情报机构与科技行业的关系心存疑虑，大大削弱了美国企业在海外市场销售的能力。”ITIF高级分析师Daniel Castro说道。

Sanford C. Bernstein分析师Toni Sacconaghi在本月的研究报告中指出，“斯诺登效应”在中国市场的影响力料更大，“美国科技企业在中国面临最大的营收风险，巴西和其他新兴市场紧随其后，但差距很大”。

受硬件营收下滑40%拖累，IBM三季度在华销售额减少了22%。

汤森路透SmartEstimates的数据显示，该公司四季度营收料同比下滑3.7%至282亿美元，不过净利润可能上升6%至65亿美元。

思科上个季度的中国订单减少了18%，五大新兴市场销售暴跌超过五分之一。“我从来没见过新兴市场发生这么大变化。”思科首席执行官钱伯斯（John Chambers）说道。

高通和InterDigital 则面临中国发改委的反垄断调查，事关手机和移动网络专利许可证，这两家公司面对的挑战可能更大。

高通首席执行官雅各布（Paul Jacobs）本月早些时候表示，公司对中国当局调查的进展仍一无所知。

肯尼迪认为：“这些企业进退两难。他们可以向美国政府施压，停止利用其进行间谍活动，但这样做可能疏远一个重要的政治支持和商业渠道，也可能违反《美国爱国者法案》或一些秘密行政命令。”（完）