美国提醒意大利面临武装分子袭击威胁--意大利外长

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透罗马11月19日 - 意大利外交与国际合作部部长保罗·真蒂洛尼周四称，美国当局警告意大利可能发生武装分子袭击，意大利安全部门正在寻找五名嫌疑人。
他提到“恐怖分子可能针对罗马圣彼得大教堂、米兰大教堂或米兰史卡拉歌剧院”。
“截至昨天，我们的安全部队正在努力寻找五个人，”他在接受国家电台RAI采访时说道。
上周五巴黎恐怖袭击案发生后，意大利将安全警戒级别提升至二级，这是意大利未遭遇直接袭击情况下的最高安全警戒级别。
真蒂洛尼表示，美国驻罗马大使馆已经建议游客在意大利特定区域加倍小心，但并没有建议他们不要去那里。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。