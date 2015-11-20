美国提醒意大利面临武装分子袭击威胁--意大利外长

欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透罗马11月19日 - 意大利外交与国际合作部部长保罗·真蒂洛尼周四称，美国当局警告意大利可能发生武装分子袭击，意大利安全部门正在寻找五名嫌疑人。
他提到，“恐怖分子可能针对罗马圣彼得大教堂、米兰大教堂或米兰史卡拉歌剧院”。
“截至昨天，我们的安全部队正在努力寻找五个人，”他在接受国家电台RAI采访时说道。
上周五巴黎恐怖袭击案发生后，意大利将安全警戒级别提升至二级，这是意大利未遭遇直接袭击情况下的最高安全警戒级别。
真蒂洛尼表示，美国驻罗马大使馆已经建议游客在意大利特定区域加倍小心，但并没有建议他们不要去那里。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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