美国提醒意大利面临武装分子袭击威胁--意大利外长

(本文由路透中文网编译提供)

路透罗马11月19日 - 意大利外交与国际合作部部长保罗·真蒂洛尼周四称，美国当局警告意大利可能发生武装分子袭击，意大利安全部门正在寻找五名嫌疑人。

他提到，“恐怖分子可能针对罗马圣彼得大教堂、米兰大教堂或米兰史卡拉歌剧院”。

“截至昨天，我们的安全部队正在努力寻找五个人，”他在接受国家电台RAI采访时说道。

上周五巴黎恐怖袭击案发生后，意大利将安全警戒级别提升至二级，这是意大利未遭遇直接袭击情况下的最高安全警戒级别。