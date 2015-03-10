美国女游客罗马竞技场刻字并自拍留念--媒体

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透3月9日 - 意大利媒体周一称，罗马警方传讯了两位来自美国加州的女游客，因她们将姓名首字母刻入罗马古竞技场的墙壁，毁坏文物，然后还自拍留念。
意大利安莎社（ANSA ）报导称，这两名女子，一个21岁，一个25岁，周五游玩时使用硬币破坏竞技场西侧的一个二层砖墙。这个古竞技场的历史可追溯到公元一世纪。
安莎社称，一位导游发现她们毁坏文物，便报了警。警方先是对她们进行了询问，然后以“严重破坏历史和艺术古迹”之名传讯她们。
安莎社援引警方的话称，这两名女子告诉警官们说，对所作所为表示歉意，“并说她们并不知道这事情如此严重。”
意大利媒体报导称，两个字母J和N高约八英寸，刻入了一个建筑的墙壁。这幢建筑曾在1800年代获得修复。
报导未提及这两名女子的姓名，现在尚不清楚她们是否要被罚款。历史上，竞技场可同时容纳数万观众观看角斗士比赛，是罗马历史城区的关键部分。罗马历史城区是联合国世界文化遗址。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。