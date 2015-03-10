美国女游客罗马竞技场刻字并自拍留念--媒体

路透3月9日 - 意大利媒体周一称，罗马警方传讯了两位来自美国加州的女游客，因她们将姓名首字母刻入罗马古竞技场的墙壁，毁坏文物，然后还自拍留念。

意大利安莎社（ANSA ）报导称，这两名女子，一个21岁，一个25岁，周五游玩时使用硬币破坏竞技场西侧的一个二层砖墙。这个古竞技场的历史可追溯到公元一世纪。

安莎社称，一位导游发现她们毁坏文物，便报了警。警方先是对她们进行了询问，然后以“严重破坏历史和艺术古迹”之名传讯她们。

安莎社援引警方的话称，这两名女子告诉警官们说，对所作所为表示歉意，“并说她们并不知道这事情如此严重。”

意大利媒体报导称，两个字母J和N高约八英寸，刻入了一个建筑的墙壁。这幢建筑曾在1800年代获得修复。

报导未提及这两名女子的姓名，现在尚不清楚她们是否要被罚款。历史上，竞技场可同时容纳数万观众观看角斗士比赛，是罗马历史城区的关键部分。罗马历史城区是联合国世界文化遗址。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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